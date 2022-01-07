حصول لاعب من شمال سيناء على الميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للملاكمة

شمال سيناء - محمد حسين

حصل اللاعب محمد عبد الفتاح سعد لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة شمال سيناء (مركز أبطال الواعدين) على الميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للملاكمة، التى أقيمت مساء الخميس فى نادى القناة الرياضي بمحافظة الإسماعيلية.

وأعلن كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، فى بيان صحفي، أن اللاعب من مواليد 2004، مشيرا إلى أن البطولة أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري للملاكمة بحضور الدكتور محمد عبد العزيز رئيس الاتحاد وأمين صندوق اللجنة الأوليمبية، وكان عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 200 لاعب. وشاركت محافظة شمال سيناء بلاعب واحد فقط من الدور 32، وهو اللاعب محمد عبد الفتاح سعد الفائز بالبرونزية.