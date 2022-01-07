حصاد الإعلام بوزارة التعليم العالى2021.. التررويج لـ "ادرس فى مصر" أبرزها

- تسويق المُنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى محليًا وإقليميًا ودوليًا



- تغطية دولية لفعاليات اجتماعات المجلس التنفيذى والمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"



-تعريف الرأى العام بالمشروعات القومية التى تشهدها مصر فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي



- التسويق الإعلامى لمبادرة "ادرس فى مصر"



- تقديم الدعم الفنى لطلاب الشهادات المختلفة للتنسيق الإلكتروني



تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، حول حصاد أداء المركز الإعلامى للوزارة، خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى قيام المركز الإعلامى بتسويق فعاليات المُنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمي، الذى أقيم خلال الفترة من 8 وحتى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وساهم المركز الإعلامى فى التسويق للمُنتدى بالشكل المأمول محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وشارك المركز الإعلامى فى تغطية الدورة الـ42 للمجلس التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وتغطية فعاليات المؤتمر العام الـ14 لمنظمة الإيسيسكو، والذى استضافته جمهورية مصر العربية لأول مرة، وحظى هذا الحدث بتغطية إعلامية مُتميزة، من قِبل وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وساهم المركز الإعلامى فى تيسير التنسيق الإلكترونى للطلاب طوال فترة التنسيق هذا العام، حيث قام المركز بإعداد فيديوهات وفيديوجرافات وانفوجرافات، وأدلة استرشادية؛ لمساعدة الطلاب فى اختيار رغباتهم، ومساعدتهم فى التنسيق بشكل صحيح، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم، التى ترد إلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة بشكل دوري.

ونظم المركز الإعلامى عددًا من المؤتمرات الصحفية لتغطية فعاليات الأحداث والفعاليات الكبرى التى نظمتها الوزارة على مدار هذا العام.

وسوّق المركز الإعلامى لأنشطة المراكز والمعاهد البحثية باستمرار، وعقد المؤتمرات الصحفية لتوضيح العديد من الموضوعات والأحداث للرأى العام.

وقدم المركز الإعلامى الدعم للتسويق الإعلامى لمبادرة "ادرس فى مصر"، لجذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.

كما قدم المركز الإعلامى المشروعات القومية العديدة التى تشهدها الجامعات والكليات والمراكز والمعاهد البحثية والمستشفيات الجامعية، وغيرها من المشروعات القومية التى تتبناها الوزارة، فى إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

وساهم المركز الإعلامى فى حملات التوعية التى استهدفت تنمية وعى طلاب الجامعات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفر المركز الإعلامى التغطية الإعلامية للاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على الاستفسارات الخاصة بذلك.

ودعم المركز الإعلامى جهود مواجهة الكيانات الوهمية، من خلال نشر جهود لجان الضبطية القضائية لملاحقتها، والاستمرار فى نشر قوائم أسماء الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية المُعتمدة من الوزارة، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة للكيانات الوهمية التى يتم إغلاقها باستمرار.

كما حرص المركز الإعلامى على نشر تقارير حصاد أداء كافة قطاعات التعليم والبحث العلمى التابعة للوزارة بشكل دوري؛ للتعريف بأهم إنجازاتها.

وأشار د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن المركز الإعلامى سيعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل وزيادة الإنتاج الإعلامى الرقمى فى التسويق لقصص النجاح المتنوعة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى بكافة الجامعات والمعاهد، وسوف يسلط الضوء على الأساتذة والباحثين الذين أسهموا بقصص نجاح ملهمة فى كافة المجالات، و تسليط الضوء إعلاميا على الطلاب الموهوبين والنابغين، ونشر حملات التوعية بأهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية، والاستمرار فى التسويق والترويج للمشروعات القومية الكُبرى التى تتبناها الوزارة لكى يتعرف عليها المواطنون، ونشر الأدلة الاسترشادية التى تُجيب عن أسئلة واستفسارات الطلاب، والمتابعة المُستمرة لكافة الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها القطاعات المختلفة للوزارة، ورصد الشائعات والأخبار الكاذبة ونشر المعلومات الصحيحة، عبر موقع الوزارة والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل آليات التواصل والتفاعل مع الرأى العام ، وتقديم الدعم الفنى لمكاتب الإعلام بكافة الجامعات المصرية.