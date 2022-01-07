اليوم السابع
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بعد هروبه 20 عاما.. خرائط جوجل تكشف قيادى بالمافيا الإيطاليا فى إسبانيا

الجمعة، 07 يناير 2022 09:41 ص
بعد هروبه 20 عاما.. خرائط جوجل تكشف قيادى بالمافيا الإيطاليا فى إسبانيا خرائط حوحل تكشف رجل المافيا الايطالية
فاطمة شوقى

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اعتقلت  السلطات الإسبانية أحد أخطر قادة المافيا الإيطالية، الذى كان هاربا لمدة 20 عاما، بعد أن كشفه تطبيق خرائط جوجل، حسبما قالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على جيوكاينو جامينو، 61 عاما فى جالاباجار، على بعد حوالى 40 كم من العاصمة مدريد، حيث كان يعيش باسم مانويل.

يقول المحققون إن لقطة جوجل  Google Street View التي تظهر رجلًا يشبه جامينو يقف أمام محل بقالة كانت أساسية في تعقب الهارب.

وكان جامينو هرب من سجن فى روما 2002، وكان محكوم عليه بالسجن مدى الحيياة بتهمة القتل، كما كان عضوا فى مجموعة مافيا صقلية المعروفة باسم ساديتا Stidda، ويعد  أحد أكثر رجال العصابات المطلوبين فى إيطاليا.

اشتبهت شرطة صقلية في أن جامينو كان في إسبانيا، لكن كانت صورة الرجل يتحدث أمام شركة معروفة باسم El Huerto de Manu هي التي أدت إلى إجراء تحقيق فوري.

تم تأكيد هويته عندما عثرت الشرطة على صفحة على الفيسبوك لمطعم مغلق الآن، يسمى Manu's Kitchen ، مطبخ مانو، والذي كان يقع بالقرب من النشاط التجاري الذي شوهد على خرائط جوجل.

تم نشر صور جامينو في ملابس الطاهي على الملف الشخصي وتم التعرف عليه من خلال ندبة على ذقنه.

وقال جامينو بعد اعتقاله "كيف عثرتوا على ؟أنا  لم اتصل بعائلتى منذ أكثر من 10 سنوات؟".

وقال نيكولا ألتييرو نائب مدير وحدة شرطة مكافحة المافيا في الدولة الأوروبية إن جامينو محتجز في إسبانيا وتتوقع الشرطة الإيطالية نقله بنهاية فبراير.

 


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