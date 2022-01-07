اليوم السابع
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ويحلم ببناء مسجد ومساعدة الفقراء..

"بالو" الصعيدى يترك الدراسة لتربية شقيقاته الأربعة ويقدم فيديوهات كوميدية

الجمعة، 07 يناير 2022 06:00 ص
"بالو" الصعيدى يترك الدراسة لتربية شقيقاته الأربعة ويقدم فيديوهات كوميدية بالو الصعيدى
الأقصر - أحمد مرعى

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا مع الشاب الأقصرى مبتكر شخصية "بالو الصعيدي"، والذى يقدم فيديوهات كوميدية على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعى ويبهج بها الجمهور، والذى أجبرته الظروف على ترك الدراسة بعدما كان فى الصف الثالث الإعدادى لمشاركة والدته فى تربية شقيقاته الأربعة بعد زواج والده من سيدة آخرى، ويتعرض لهجوم من رواد السوشيال، لكنه لا يرد على أحد ويواصل تقديم الفيديوهات الساخرة لرسم الضحكات على وجوه الجميع.

ويقول الكوميدى بالو ،أنه يدعى محمد على محمد ويبلغ من العمر 28 سنة، وترك التعليم فى الصف الثالث الإعدادى لظروف أسرته، حيث أنه كان يجب أن يعمل لتوفير الرزق لوالدته وشقيقاته الأربعة، وبالفعل ظل يعمل فى طفولته فى قرية الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وعمل فى مزارع القصب والموز والمانجو وغيرها فى قريته بغرب الأقصر، كما عمل فى عدة محلات وأكشاك ليوفر الرزق الحلال لأسرته، حتى عرف طريق الإنترنت واليوتيوب لبدء قناة عليها لعرض مواهبه الكوميدية لإدخال البهجة فى قلوب الجميع.

وأضاف الشاب الكوميدى بالو، لـ"اليوم السابع"، أنه منذ 11 سنة مضت قرر أن يقوم بعمل فيديوهات كوميدية على اليوتيوب والفيس بوك، وبالفعل لاقت إعجاب أصدقاؤه ومتابعيه، وبعد فترة تعرف على فتاة فى الأقصر تسمى سمر، وقرر أن ينشد فى حبها الأشعار بطريقته الكوميدية للترويح عن الجمهور والمتابعين، حيث أنه يحب الضحك والمزاح والكوميديا، ويقوم بعمل تلك الفيديوهات للترفيه عن الجمهور بطريقة كلامه الطبيعية.

وأوضح بالو الصعيدي، أنه قام بعمل عشرات الفيديوهات الكوميديا والمزاح والضحك والبهجة بجانب أفلام ومسلسلات قصيرة هادفة تساعد الجميع على الفرحة والابتسامة، ويحلم بأن يصبح فنان مشهور يقدم كوميديا للجميع لكى يوفر منها أموال لبناء مسجد فى قريته ويساعد الغلابة والمساكين.


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