المغرب: الوضع الوبائي غير المطمئن لا يسمح حاليا بفتح حدود المملكة

روسيا اليوم

قال مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن فتح حدود المملكة المغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا "مشروط بتحسن الوضعية الوبائية".

وأضاف أن "موضوع فتح الحدود ليس قرارا سهلا، بل يتم بناء على استقراء دقيق للمؤشرات، داخليا وخارجيا، ولكن نتمنى ألا تطول الموجة الحالية، وإذا انتهت فسوف تقابلها الإجراءات الملائمة".

وبخصوص الوضع الوبائي داخل المملكة، أشار بايتاس إلى إن "الوضعية الوبائية ليست مُطمئنة، إذ كنا نسجل مئة حالة في اليوم، واليوم ارتفع عدد الإصابات، وهناك حالات وصلت إلى الإنعاش أغلبها من غير الملقحين، أو الملقحين بالجرعتين ولم يلقحوا بالجرعة الثالثة".

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة المواطنين إلى الإقبال على عملية التلقيح ضد كورونا، مشددا على أن "عملية التلقيح هي الحل الوحيد، لأن إمكانية وصول الحالات الملقحة إلى الإنعاش ضئيلة جدا".