المتهمون بحيازة 41 ألف قرص مخدر بالمنيرة الغربية: كنا هنبيعهم لتجار التجزئة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بحيازة 41 ألف قرص مخدر، عقب القبض عليهم في المنيرة الغربية بالجيزة، أنهم يوزعون المضبوطات على تجار التجزئة بالمنيرة الغربية، ومناطق أخرى بالمحافظة، وذكروا أنهم يستخدمون سيارتين ملاكي لنقل الأقراص المخدرة، وتوصيلها لعملائهم، بعد التواصل معهم هاتفيا.

أضاف المتهمون أنهم يستخدمون البندقية الخرطوش –غير مرخصة- في الدفاع عن أنفسهم خلال ترويج الأقراص المخدرة، وأن المبلغ المضبوط بحوزتهم، والبالغ 24 ألف جنيه من متحصلات تجارتهم.

وقال المتهمون أنهم كانوا يستعدون لترويج وتوزيع الأقراص المخدرة بين عملائهم، إلا أنهم فوجئوا برجال المباحث يلقون القبض عليهم في كمين أمني.

تمكن ضباط قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، من توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، حيث نجحوا في القبض على 3 متهمين بينهم سيدة، بحوزتهم 41 ألف قرص مخدر، قبل ترويج المضبوطات بين عملائهم، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، ومبلغ 24 ألف جنيه، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، عن تردد عاطل وزوجته، وصديقهما على منطقة المنيرة الغربية، لترويج المواد المخدرة، بكميات كبيرة على عملائهم.

تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم تشكيل فريق بحث لرصد تحركات المتهمين والقبض عليهم.

عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث المنيرة الغربية، والرائد عصام الشناوي، معاون مباحث القسم، من القبض على المتهمين، وبحوزتهم 41 ألف قرص مخدر، وبندقية خرطوش، ومبلغ 24 ألف جنيه، وهواتف محمولة، وسيارة ملاكي.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهم، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.