القبض على شخص بتهمة إتلاف شعر فتاة وإصابتها بالصلع فى المنصورة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد محال تصفيف الشعر بالدقهلية، والذى تسبب فى تلف شعر ابنتها وإصابتها بالصلع.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم ) بأنه أثناء توجهها وابنتها (طالبة) إلى أحد محال تصفيف الشعر بدائرة القسم لعمل تصفيف لشعر الأخيرة، قام المسئولين بالمحل المشار إليه بوضع بعض المواد الخاصة مما أدى إلى تساقط وتلف شعر ابنتها، واتهمت كل من (صاحب المحل، عاملة بالمحل).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إخلاء سبيله بضمان مالى، وجارى ضبط الثانية.