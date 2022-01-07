الفلبين: نتطلع لتطعيم الأطفال ضد كورونا الشهر المقبل

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قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ميرنا كابوتاجي، إن بلادها تتطلع إلى بدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عامًا بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحلول أوائل الشهر المقبل.



ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن كابوتاجي، التي تترأس المركز الوطني لإدارة عمليات التطعيم قولها، إن الحكومة تنتظر تسلم لقاحات فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام إلى 11 عامًا لأنها لا تحتوي على نفس المكون المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 عامًا وما فوق.



وأضافت كابوتاجي أن الحكومة تتطلع إلى تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام إلى 11 عامًا في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.



وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين نسمة قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.



يشار إلى أن الفلبين - التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا - قد تمكنت حتى الآن من تطعيم 7ر51 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس.