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الشبار بـ18 جنيها والدنيس بـ100 والجمبرى 110.. جولة بسوق أسماك الإسماعيلية.. لايف وصور

الجمعة، 07 يناير 2022 12:52 م
الشبار بـ18 جنيها والدنيس بـ100 والجمبرى 110.. جولة بسوق أسماك الإسماعيلية.. لايف وصور سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا اليوم الجمعة.

وشهد سوق الأسواق انخفاض أسعار عدد من الأنواع، منها الشبار الذى وصل سعره إلي 18 جنيها للكيلو، والجمبرى بـ110 جنيهات، ورغم انتهاء موسم أسماك البورى المبطرخ، إلا أنه ما زال موجودا.

وكشف فتحى الناغية، تاجر أسماك، عن أسعار الأسماك اليوم الجمعة، كالتالى: الشبار من 18 إلى 25 جنيها، والبورى من 40 و45 جنيها، والقاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ100 جنيه، ولوت المزارع بـ70 جنيها، ولوت القنال بـ90 جنيها، ودنيس المزارع بـ60 جنيها، ودنيس العريش بـ70 جنيها، ودنيس القنال 150 جنيها، ولشته الكبير 70 جنيها، والسهلية وسط 60 جنيها، وشخرم 25 جنيها، والسردينة 30 جنيها، مكرل حشو وبشوى بـ50 جنيها، والجمبرى من 110 إلى 140 جنيها، الفسيخ الكيلو 80 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 100 جنيه، والخلول البلدى بـ50 جنيها، وسمك سوبيا بـ160 جنيها.

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (1)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (1)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (2)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (2)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (3)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (3)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (4)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (4)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (5)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (5)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (6)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (6)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (7)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (7)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (8)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (8)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (9)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (9)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (10)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (10)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (11)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (11)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (12)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (12)

 

سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (13)
سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية (13)

 


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