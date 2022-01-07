الدفاع الروسية تعلن استمرار نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان

وكالات الأنباء

أقلعت اليوم الجمعة 12 طائرة نقل عسكرية روسية من مطار "تشكالوفسكى" بالقرب من موسكو تنقل عسكريين من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى إلى كازاخستان.

قالت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة،حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن طائرات النقل العسكرية تواصل نقل وحدات من قوات حفظ السلام الروسية، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى، إلى كازاخستان.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرات النقل تستخدم المطارات الواقعة في مقاطعات موسكو، وإيفانوفو، وأوليانوفسك.

ووفقا للوزارة فإن وحدات حفظ السلام التي تم نشرها في كازاخستان وصلت إلى مواقعها لأداء المهام الموكلة إليها.

كذلك أعلنت الوزارة أن قوات المظليين الروس التابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تتواجد الآن في هذه المطارات استعدادا لنقلها إلى كازاخستان.

وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أمس الخميس، أنه تم إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، وأكدت أن وحدة من القوات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ مهامها هناك