الجيش اللبنانى يعلن القبض على شخصين لمشاركتهما فى أحداث الطيونة

أ.ِش.أ

أعلن الجيش اللبنانى، إلقاء القبض على اثنين من المواطنين لارتكابهما عددًا من الجرائم ومشاركتهما بالأحداث الدموية التى شهدتها منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت فى الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي.

وأكد الجيش اللبنانى أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش داهمت منزلى مواطنين فى منطقة ‏الغبيرى بالضاحية الجنوبية لبيروت، وألقت القبض عليهما لإقدام أحدهما على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح بمشاركة ‏آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربية ومشاركتهما فى الأحداث التى شهدتها منطقة الطيونة.

وأضاف الجيش اللبنانى - فى بيان له اليوم - أن المتهمين شاركا فى إطلاق النار فى أوقات مختلفة آخرها ليلة رأس السنة وافتعال الخلافات، وإطلاق ‏نار باتجاه أشخاص واصابتهم اضافة إلى تعاطيهما المخدرات.

وأوضح الجيش أن المتهم الثانى أقدم أيضًا على إثارة النعرات الطائفية ‏والتعدى على متظاهرين سلميين وإثارة أعمال شغب وقطع طرقات عبر تشكيل مجموعات دراجات ‏نارية.

وأشار إلى ضبط كمية من الذخيرة والعتاد عسكرى والمخدرات فى منزل أحد المتهمين، موضحًا أن المضبوطات تم تسليمها، وخضع المتهمان للتحقيقات بإشراف القضاء المختص.‏