التحقيق فى مصرع شاب أصيب بصعق كهربائى خلال إنقاذ قطة بمدينة 15 مايو

كتب كريم صبحى

تباشر النيابة التحقيقات فى واقعة مصرع شخص بصعق كهربى أثناء إنقاذه قطة من داخل محول كهرباء بمنطقة 15 مايو، وتم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة والتحفظ عليها لتفريغها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بوفاة شخص يدعى"بلال.ع.ر"، 27 سنة بمدينة 15 مايو ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان و تبين من خلال التحريات وفاة شاب نتيجة لإصابته بصعق كهربى أثناء محاولته استخراج قطة من داخل كشك كهرباء، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.