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التحقيقات تكشف كواليس ضبط عامل نشر مقطع فيديو لسيدة لابتزازها فى النزهة

الجمعة، 07 يناير 2022 11:49 ص
التحقيقات تكشف كواليس ضبط عامل نشر مقطع فيديو لسيدة لابتزازها فى النزهة فيسبوك - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط عامل صيانة هواتف محمولة وصديقه، بتهمة نشر مقطع فيديو لسيدة وزوجها على مواع التواصل الاجتماعى لابتزازها والتحصل منها على مبالغ مالية، أن المتهم استغل قيام المجنى عليها بترك هاتفها المحمول لديه في محل الصيانة الذى يعمل به، وقام بحفظ كل ما على ذاكرة الهاتف بعد أن اطلع على ما فيه من صور وفيديوهات تخص السيدة في بيتها مع أسرتها وزوجها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بالاتصال بأحد أصدقائه الذي يعمل في مجال السوشيال ميديا واتفقا سويا على استغلال هذه الصور والفيديوهات الخاصة بالسيدة الضحية، وابتزازها بها، حيث قاما بنشر أحد مقاطع الفيديو التي احتفظ بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وقاما بعد ذلك بمساومة السيدة على مسح الفيديو وعدم نشر أي صور آخرى وفيديوهات لها مقابل مبالغ مالية، حتى تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

كانت الاجهزة الأمنية نجحت في كشف ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، وزوجته –مقيمان بدائرة القسم)، باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وماقررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكور حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين إحتوائها على المقاطع المشار إليها وبإستدعاء المبلغان تعرفا عليهما وإتهماهما بإرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.


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