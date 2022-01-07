اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 08:07 م
أكرم القصاص
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إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي للاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

الجمعة، 07 يناير 2022 07:10 م
إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي للاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله قمع الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أصيب صحفي فلسطيني، بالرصاص المطاطي، اليوم خلال تغطية مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة المُتاخمة لمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الصحفي معتصم سقف الحيط، أصيب بالرصاص المطاطي في الصدر خلال المواجهات، التي أعقبت قمع الاحتلال لمسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" المُقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وكانت المسيرة انطلقت إسنادًا للأسير الفلسطيني المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي نقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل 3 أيام إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.

وأصيب عدد من المشاركين في المسيرة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوبهم في محاولة لتفريقهم.

 


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