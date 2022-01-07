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أهالى كفر الشيخ يحتفلون بعيد الميلاد فى كنيسة مريم العذراء الأثرية بسخا.. لايف

الجمعة، 07 يناير 2022 10:21 م
أهالى كفر الشيخ يحتفلون بعيد الميلاد فى كنيسة مريم العذراء الأثرية بسخا.. لايف كنيسة السيدة العذراء بسخا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم ، أقدم الكنائس، وشهد هذا الموقع رحلة العائلة المقدسة والتي تواجدت به لمدة أسبوع تاركا أثر قدم سيدنا عيسى على حجر وهو طفل، وتوافد عدد كبير من المسلمين لتقديم التهنئة، وسط تواجد عدد كبير من المسيحيين.
 وضمت الاحتفالية اسكتش عن ميلاد السيد المسيح،ومسابقات فنية ودينية وثقافية، وتوزيع هدايا على الأطفال،وأغاني وترانيم متعددة، في ظل تفاعل الشباب والفتيات والأطفال.
 
واستقبل القمص تيموثاوس يني، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم، الوفود من الشعبيين والتنفيذيين وأعضاء الأحزاب المتعددة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بحضور جورج سمير ، عضو بيت العائلة المصرية، وماجد حليم ومرقص يوسف ونبيل اسكاروس،ورفيق مراد بالتربية والتعليم، ومدحت حليم بمديرية الزراعة وماري يوسف بالتربية والتعليم ، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.
 
 
القمص تيموثاوس يني، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم، نشكر كل من تواجدوا بكنيسة السيدة العذراء مريم، للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً أنه سعيد بقوة العلاقة بين المصريين والاخوة، وأنه لا يشعر إلا أن كل المصريين نسيج واحد، متمنيا في العام الجديد أن يمن الله علينا بالأمن والسلام والمحبة  تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسسي، رئيس الجمهورية.
 
 
احتفالات بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء بسخا
احتفالات بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء بسخا

اسكتش عن ميلاد السيد المسيح،
اسكتش عن ميلاد السيد المسيح،

النوافد هلى كنيسة السيدة العذراء لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
النوافد هلى كنيسة السيدة العذراء لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

جانب من اسكتش عن ميلاد السيد المسيح،
جانب من اسكتش عن ميلاد السيد المسيح،

سعادة بعيد الميلاد
سعادة بعيد الميلاد

 


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