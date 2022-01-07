ألمانيا عن اضطرابات كازاخستان: "العنف لم يكن يوماً الرد المناسب"

وكالات

دعت ألمانيا، الجمعة، إلى خفض التصعيد في كازاخستان، وسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ قرابة الأسبوع، في حين أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف أنه أمر بإطلاق النار دون سابق إنذار على من وصفهم بـ"الإرهابيين".

وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية كريستان هوفمان، إن "العنف لم يكن يوماً الرد المناسب"، مضيفة أن برلين "تدعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حل سلمي للوضع".