ألمانيا تصنف 100 دولة كمنطقة عالية الخطورة بسبب "كورونا" اعتبارًا من بعد غد

أ.ش.أ

صنفت الحكومة الفيدرالية الألمانية، 100 دولة كمنطقة عالية الخطورة، اعتبارًا من بعد غد الأحد؛ نتيجة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت القناة الأولى الألمانية - فى تقرير، اليوم الجمعة - : إن لوكسمبورج والسويد وأستراليا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة، ووجهات العطلات الشتوية إسرائيل وكينيا، ستكون على قائمة المخاطر اعتبارًا من الأحد، مشيرًا إلى أن أى شخص يدخل من هذه المناطق ولم يتم تطعيمه أو يتعافى بشكل كامل يجب أن يبقى فى الحجر الصحى لمدة عشرة أيام، ولا يخرج منه إلا باختبار سلبى بعد خمسة أيام من وصوله على أقرب تقدير.

ويُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التى يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذى بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوى على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

وأضافت الوكالة البريطانية أن المتحور الجديد هو التحدى الأهم الذى يواجهه العالم الآن.

وحسب التقارير الإخبارية فإن أول ظهور للمتحور الجديد لكورونا «B.1.1.529 32» والذى أطلق عليه العلماء اسم«بوتسوانا» فى البداية كان فى جنوب أفريقيا قبل أن يتم تسميته بمتحور أوميكرون

وأطلقت تمسية أوميكرون كام اعتادت منظمة الصحة العالمية باختيار أحرف من الأبجدية اليونانية لتطلقها على المتحورات مثل ألفا وبيتا وجاما، وأوميكرون يعنى الرقم 15 باليونانية.

ولفتت إلى أن المتحور الجديد يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات التى قد تساعد الفيروس فى التهرب من الخلايا المناعية فى جسم الإنسان وبالتالى أحد قلق كبير للعلماء.