أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي من الكاتدرائية: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الرئيس السيسي من الكاتدرائية: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تمييز
الرئيس السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
التعليم تقرر بدء استلام طلبات التقدم لامتحانات الثانوية العامة "دمج" بالمديريات
النيابة العامة بقضية بسنت خالد: الفتاة توفيت نتيجة تعرضها لضغوط نفسية
الصحة: 40 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية
انقطاع المياه عن فيصل وحدائق الأهرام ومناطق بالجيزة غدا بسبب أعمال المترو
أول ظهور لمصابى حادث طريق "السخنة - الجلالة" من داخل مستشفى السويس العام
افتتاح نفق تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات.. صور
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