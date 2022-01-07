اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 12:10 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي من الكاتدرائية: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

الجمعة، 07 يناير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي من الكاتدرائية: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع الرئيس السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الرئيس السيسي من الكاتدرائية: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تمييز

الرئيس السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
التعليم تقرر بدء استلام طلبات التقدم لامتحانات الثانوية العامة "دمج" بالمديريات
النيابة العامة بقضية بسنت خالد: الفتاة توفيت نتيجة تعرضها لضغوط نفسية
الصحة: 40 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية
انقطاع المياه عن فيصل وحدائق الأهرام ومناطق بالجيزة غدا بسبب أعمال المترو

 


مندى الشباب

الصحة

السيسي

بسنت

مستشفيات العزل

دار الافتاء

حدائق الاهرام

شبورة

المترو

خدمات طبية

العيد الميلاد المجيد

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