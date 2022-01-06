واشنطن بوست: أكثر من 4 آلاف طفل دخلوا المستشفى فى يوم واحد بأمريكا بسبب كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن أكثر من 4 آلاف طفل تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وذلك يوم أمس الأربعاء، بحسب ما أظهرت أرقام الصحيفة، فيما يمثل ارتفاعا جديدا يتجاوز ذروات سابقة خلال فصل الصيف عندما تسبب متغير دلتا فى ارتفاع الإصابات.

وأوضحت الصحيفة أن الحصيلة التى تشمل الحالات المؤكدة وأيضا المشبه بها من الأطفال مرضى كوفيد 19، تعكس ارتفاعا هائلا فى الإصابات فى تلك الفئة العمرية. فقبل أقل من أسبوع،ن وخلال يوم عيد الميلاد، كان أقل من ألفين طفل فى المستشفيات مصابين بكوفيد 19. وكان متوسط حالات الاستشفاء بين الأطفال خلال سبعة أيام أقل عند 3.713. كما ارتفعت أيضا حالات لاستشفاء بشكل سريع للغاية.

وتوصى المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة الآن بحصول الأطفال من سن 12 إلى 17 عام على جرعة لقاح فايزر المعززة. وقالت روشيل والنسيكى، مدير المراكز إنه من المهم حماية أطفالنا والمراهقين من إصابات كوفيد والأمراض الخطيرة.

وكانت وكالة بلومبرج قد قالت يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسا عالميا فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص أكثر من مليون شخص بكوفيد 19 الاثنين، مع اكتساح تسونامى أوميكرون لكل جوانب الحياة اليومية الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن المتحور شديد العدوى يدفع الإصابات فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسى، هو الأعلى بفارق كبير عن أى رقم سجلته دولة أخرى من قبل. حيث أن الرقم المسجل للإصابات الجديدة، الاثنين، هو تقريبا ضعف الرقم القياسى المسجل قبل أربعة أيام فقط فى الولايات المتحدة وهو 590 ألف، والذى كان نفسه ضعف الرقم المسجل عن نفس الفترة قبل أسبوع.



