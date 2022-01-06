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هيئة الدواء: التحذير من تناول الفول والطعمية يخص المصابين بأنيميا الفول

الخميس، 06 يناير 2022 11:31 م
هيئة الدواء: التحذير من تناول الفول والطعمية يخص المصابين بأنيميا الفول فول - أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشون التوعية الدوائية، إن بيان الهيئة الذى يحذر تناول الأكلة الشعبية المفضلة عند المصريين لا يخص جميع المصريين ولكن فئة نادرة من المصابين بإنيمياء الفول.
 
من جانبه، علق مقدم البرنامج، قائلاً: "أثناء الدراسة كنت بعانى بسبب تناول زملائى ساندوتشات الفول والطعمية بشكل يومى لأنى مبقدرش أتناول الفول والطعمية بسبب إصابتى بأنيميا الفول، وزملائى لما كانوا بيكرمونى يجيبو ليا سندوتش بيض بالسلطة".
 
وأضاف "شريف"، خلال اتصال هاتفى ، ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أن دور الهيئة التوعوى يقتضى عليها أن تقدم النصائح الطبية للشعب المصرى.
 
وكانت هيئة الدواء المصرية، قد وجهت عدة نصائح بشأن تناول البقوليات وخاصة الفول لبعض المرضى، حيث نصحت بعدم تناول الفول والأغذية المحضرة منه مثل الفلافل، وبشكل عام يفضل الحذر عند تناول جميع أنواع البقوليات، وفي العادة يمنع مريض أنيميا الفول من تناول الفول بشكل تام.
 
وأكدت هيئة الدواء، خلال منشور توعوي لها أن هناك فئة قليلة جدًا يكون لديهم حساسية من أنواع أخرى من البقول قد تتطور بشكل مفاجئ، لافتة إلى أن مرضى أنيميا الفول عليهم  تجنب استنشاق أبخرة بعض الكيماويات كالنفثالين والمبيدات الحشرية، لأنها قد تزيد من حدة المرض، لافتة إلىأنه ينبغى تجنب التعرض للالتهابات الفيروسية والجرثومية، وبخاصة مرض التهاب الكبد الفيروسي.
 

انيميا الفول

اخبار مصر

هيئة الدواء

نصائح طبية

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