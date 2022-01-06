اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 03:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هام للمهندسين.. النقابة تطالب الأعضاء بسداد الاشتراكات المتأخرة

الخميس، 06 يناير 2022 02:00 ص
هام للمهندسين.. النقابة تطالب الأعضاء بسداد الاشتراكات المتأخرة نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس هانى محمد محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين لعام 2022، أهمية سداد كافة المهندسين لاشتراكات النقابة المتأخرة خلال شهر يناير الجارى، وشهر فبراير للعام المالى 2022، لاستحقاق المشاركة فى العملية الانتخابية طبقا لأحكام المادة 13 من قانون النقابة، والتى نصت على أنه "تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المُقيدة أسماؤهم فى الجدول الذين سددوا الاشتراكات المُستحقة حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات.
 
وأشار إلى أن ذلك فى إطار الاستعداد لفتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022، حيث سيتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.
 
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم تحديد يومي الأحد والاثنين 30 ، و31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.
 
 
وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

نقابة المهندسين

انتخابات المهندسين

التجديد النصفى لنقابة المهندسين

اشتراكات نقابة المهندسين

مواعيد انتخابات نقابة المهندسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح بالانتخابات 12 يناير الجارى

الإثنين، 03 يناير 2022 10:01 م

نقابة المهندسين تبدأ إجراءات دعوة أعضائها للانتخابات عبر البريد

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:16 م

مجلس نقابة المهندسين يشيد بالنجاحات غير المسبوقة ويطالب "ضاحى" بالترشح لدورة ثانية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:40 م

نقابة المهندسين: آخر موعد لتحديث بيانات الأعضاء استعدادا للانتخابات 31 ديسمبر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:00 ص

نقابة المهندسين تقر زيادة المعاشات 20% بداية من يناير وتشكل لجنة للانتخابات

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:57 م

نقابة المهندسين تعلن توفير منح تدريبية لأعضائها بالتعاون مع القوى العاملة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 12:59 م

نقابة المهندسين تعلن فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية لعام 2022

الأحد، 12 ديسمبر 2021 01:13 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة