نيابة النزهة تحقق مع المتهم بنشر فيديو لسيدة على مواقع التواصل الاجتماعى

كتبت أمنية الموجى

تباشر نيابة النزهة، التحقيق حول واقعة قيام عامل صيانة هواتف محمولة بنشر مقطع فيديو خاص برجل وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحصل عليه من هاتف الزوجة التى كانت تقوم بأعمال صيانة لهاتفها المحمول عنده، إلا أنه اخترق ذاكرة الهاتف واحتفظ بمحتواها لديه وقام بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أجهزة الأمن، تمكنت من كشف ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، وزوجته –مقيمان بدائرة القسم)، بإكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وماقررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول ، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكور حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين إحتوائها على المقاطع المشار إليها، وباستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.