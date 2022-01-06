اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 07:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

نيابة النزهة تحقق مع المتهم بنشر فيديو لسيدة على مواقع التواصل الاجتماعى

الخميس، 06 يناير 2022 06:00 م
نيابة النزهة تحقق مع المتهم بنشر فيديو لسيدة على مواقع التواصل الاجتماعى حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر نيابة النزهة، التحقيق حول واقعة قيام عامل صيانة هواتف محمولة بنشر مقطع فيديو خاص برجل وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحصل عليه من هاتف الزوجة التى كانت تقوم بأعمال صيانة لهاتفها المحمول عنده، إلا أنه اخترق ذاكرة الهاتف واحتفظ بمحتواها لديه وقام بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أجهزة الأمن، تمكنت من كشف ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، وزوجته –مقيمان بدائرة القسم)، بإكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وماقررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول ، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكور حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين إحتوائها على المقاطع المشار إليها، وباستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ابتزاز

جرائم

حوادث

فيديو

نيابة النزهة

مواقع التواصل الاجتماعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على المتهم بنشر مقاطع فيديو خاصة بشخص وزوجته فى النزهة

الخميس، 06 يناير 2022 05:23 م

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" حول مشاجرة في الجيزة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:17 م

التحفظ على مقطع فيديو رصد مقتل شاب دفاعا عن فتاة في الطالبية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:42 م

سباك الزقازيق المبهر.. تحدى مرضه النادر وأصبح الأشطر فى مهنته.. تنمروا عليه فأبهرهم بقوته.. "أحمد": والدى هو سر نجاحى وطموحى بلا حدود.. وأقوم ببث مقاطع فيديو تحمل رسائل طاقة إيجابية لكل إنسان يمر بظروف مختلفة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 05:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة