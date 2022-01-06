مياه أسيوط تعقد اجتماعا تمهيدا لاستلام معالجة القوصية لخدمة 500 ألف نسمة

كتب أحمد حسن

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعاً مع مسئولى الهيئة القومية ومهندسي الدعم الفني ومهندسي المشروعات بالشركة لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لاستلام المشروعات ودخولها الخدمة.

وأكد المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بأسيوط، أهم التعاون بين جميع الجهات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وناقش الموقف التنفيذى لمحطة معالجة صرف صحي القوصية والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة تصميمية 41ألف م3/ يوم لخدمة 500 ألف نسمة بمركز القوصية بالكامل تمهيداً لاستلامها من قبل الشركة.

أوضح "رئيس الشركة" أن المحطة وتتكون من عدد (12) حوض للعمل بنظام المعالجة الثنائية برك الأكسدة ، جاء من بينهم عدد (2) حوض لا هوائى، وعدد (8) حوض ترددي (هوائي)، وعدد (1) حوض انضاج نهائى، وعدد (1) حوض مزج الكلور مزود عليه منظومة حقن كلور ضمن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، و محطة رفع المياه التى تم معالجتها والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية إلى 250 ل/ث، ومن ثم يتم التصريف على الغابة الشجرية بالقوصية.

وأضاف أن المحطة تستوعب مياه الصرف الصحى من عدد 4 محطات رفع صرف صحي ( محطة رفع صرف صحي القوصية (1) بخط طرد قطر 1000 مم بطول 13.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي القوصية (2) (المساعدة) بخط طرد قطر 1000 مم بطول3.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي قرية بني إدريس بخط طرد قطر 300مم بطول 3 كم، ومحطة رفع صرف صحي مير بخط طرد قطر 600 مم بطول 8.5 كم )، لخدمة مركز القوصية بالكامل وجميع القرى التابعة له.