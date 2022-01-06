منوعات غنائية من روائع كبار المطربين بأوبرا الإسكندرية اليوم

الإسكندرية - أسماء على بدر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس 6 يناير، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع كبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقي"سهرة" أداء الفرقة الموسيقية، ثم يقدم الفنان كريم زيدان أغنيتي "أمانة عليك".. و" يا عيني على الصبر"، وتشدو الفنانة شمس إبراهيم بـ"لقيته" والغاوي، "يا غزال يا إسكندراني"، "كعب الغزال" أداء الفنان سيد وهب الله.



وبالفاصل الثاني من الحفل يقدم عازف العود وليد سلامة وصولو الكمان هيثم الكاتب مقطوعة موسيقية متميزة من التراث، ثم تقدم الفنانة آلاء أيوب "خليك هنا"، ويقدم الفنان محمد حسن متولي أغنيتي "على خده يا ناس، بطلوا ده" وتختتم الفنانة هبة إسماعيل الحفل بـ"كل شيء راح" ، "وأنا باستناك".



يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى جرى تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.