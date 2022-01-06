مصرع طالبة بعد تناولها مادة فسفورية عن طريق الخطأ فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 سنة طالبة بالثانوى العام، مصرعها عقب تناولها مادة فسفورية عن طريق الخطأ داخل منزلها تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة طالبة بالثانوى عقب تناولها مادة فسفورية عن طريق الخطأ بمنزلها دائرة المركز، وتم نقل الطالبة لمستشفى سوهاج العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوصول طالبة تبلغ من العمر 17 سنة إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة ادعاء تناول مادة فسفورية، فتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة بالمستشفى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اواقعة.

تم سؤال والدها بمحضر رسمي بدائرة المركز ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك تم تحير المضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.