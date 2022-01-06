اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 01:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع سائق سقط داخل مسقط عمارة فى المنوفية

الخميس، 06 يناير 2022 12:02 ص
مصرع سائق سقط داخل مسقط عمارة فى المنوفية سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي سائق بقرية بخاتى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر سقوطه داخل مسقط، في عقار تحت الإنشاء، بمنطقة غير مأهولة بالسكان، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، يفيد بالعثور على جثة سائق لقي مصرعه في منزل بقرية بخاتي، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن سبب الوفاة سقوطه من أعلى عمارة أثناء عمله ، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 


مصرع سائق

سقوط داخل مسقط

شبين الكوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة