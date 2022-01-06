مصرع سائق سقط داخل مسقط عمارة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقي سائق بقرية بخاتى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر سقوطه داخل مسقط، في عقار تحت الإنشاء، بمنطقة غير مأهولة بالسكان، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، يفيد بالعثور على جثة سائق لقي مصرعه في منزل بقرية بخاتي، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن سبب الوفاة سقوطه من أعلى عمارة أثناء عمله ، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.