عالمة أوبئة إيطالية: لا دليل علمى على أن إغلاق المدارس يقلل عدوى كورونا

فاطمة شوقى

قالت عالمة الأوبئة من الرابطة الإيطالية للوبائيات (AIE) ستيفانيا سالمازو، إنه ليس هناك دليل علمي يثبت أن إغلاق المدارس يعد وسيلة ناجعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإيطالية ، أضافت عالمة الأوبئة الإيطالية "لقد عانينا من ذلك في الماضي القريب وفهمنا أن عملية الإغلاق تنطوي على العديد من المشكلات على مستويات مختلفة".

وذكرت سالمازو أنه ""عند هذا المنعطف، هناك من بين أمور أخرى، موجة متحور أوميكرون، الذي يصيب الفئات العمرية بين 20 و29 عامًا، ويبدو أنه يمتلك معدلات إصابات أعلى، لكن من وجهة نظر علمية، لا يوجد دليل على أن إغلاق المدرسة يمكن أن يغير الموقف العام".

وأشارت عالمة الأوبئة إلى أنه "بناءً على هذه الاعتبارات، يبدو أن إغلاق المدارس واستعادة التعلم عن بعد ليس له ما يبرره، لاقتناء فائدة من ناحية انخفاض دورة الحياة الفيروسية التي لا يغذيها طلاب المدارس في الوقت الحالي".

وأضافت: "علاوة على ذلك، فإن قرار الإغلاق لم يتم اتخاذه حتى من قبل البلدان الأخرى التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، مثل فرنسا وإنجلترا، علاوة على ذلك فقد دفع الأطفال ثمنا باهضاً بالفعل من ناحية أيام التغيب عن المدرسة، ضعف التعلم ونمو حالات الفشل".

وخلصت سالمازو الى القول، إنه "عند هذه النقطة، أود أن أقول إن المدارس هي أهم نقطة ارتكاز تستحق الدفاع عنها".