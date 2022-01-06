اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 02:47 م
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طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط بعيد الغطاس

الخميس، 06 يناير 2022 02:09 م
طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط بعيد الغطاس طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أطلق البابا ثيودروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذوكس، حملة وصليب فى مياه البحر المتوسط لمباركة المياه، وذلك فى إشارة إلى الروح القدس الذى ظهر بشكل حمامة وقت معمودية يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان فى نهر الأردن .
 
وكان قد ترأس القداس الإلهى صباح اليوم فى كنيسة بشارة العذراء مريم بالمقر البطريركى فى الإسكندرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الظهور الإلهى أو ما يعرف بمسمى عيد الغطاس وذلك وفقا للتقويم الغربى.
 
ومن عادات طائفة الروم الأرثوذوكس تقطيع كعكة ويوزعها على المصلين فى الكنيسة من تقاليد الكنيسة .
 
طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط (1)
طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط (1)

طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط (2)
طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط (2)

طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط (3)
طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط (3)

طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط (4)
طائفة الروم الأرثوذوكس تطلق حمامة وصليب لمباركة البحر المتوسط (4)
 
 
 

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