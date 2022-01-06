اليوم السابع
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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف آيفون حول جسده

الخميس، 06 يناير 2022 09:26 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف آيفون حول جسده محاولة تهريب هواتف آيفون
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك من ضبط راكب قادم من أبو ظبي حاول تهريب كمية من الهواتف المحمولة حول جسده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 915 القادمة من أبوظبى، اشتبه هيثم الدمرداش مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادمة من الإمارات حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى.
 
وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمد يوسف تحت إشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركه بحضور أحمد فتحى رئيس القسم وياسر عبد المنعم بالأمن الجمركى فتبين وجود 36 هاتف محمول ماركة آيفون 13 مخبأة داخل حزام على جسد الراكب.
 
قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2022.

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