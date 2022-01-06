"شعبك على العهد يا سيسي".. مغردون: ربنا بعتك هدية لإنقاذ مصر من الخراب والخونة

كتب محمد تهامى زكى

حرص آلاف المغردين عبر منصة تويتر، على دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى، وقاموا بتدشين هاشتاج "شعبك على العهد ياسيسي"، مؤكدين من واقع الهاشتاج أنه خلال 7 سنوات كان أعضاء الجماعة الإخوانية يدشنوا الهاشتاجات بينما الرئيس السيسى كان يعمل إنجازات، مشددين على أنهم سوف يظلوا سندا ودعما له لأنه وعد فأوفى.





وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد سعد: "معاك مهما حصل، اللى رد كرامة مصر والمصريين، اللى حافظ على شعبه من اللجوء، اللى حافظ على سيدات شعبه من المجهول المر، اللى رجع مصر إلى عزها وكرامتها، تحية لمن صان العهد وأوفى، تحية لمن صدق العهد وجعل مصر ينظر إليها العالم كله بفخر، تحيا مصر.. وشعبك على العهد ياسيسى".

وقالت مريم: "اللى معاه ربنا مبيخافش، وأنا سايبها على الله وفى ضهرى شعب، وزى ما وفيت بوعودك وغيرت مصر وبقيت قد الدنيا، هتلقينا دايما فى ضهرك"، فيما قالت نودى: "اختارنا الطريق الصعب علشان نبنى بلد قوية اقتصاديا وعسكريا، قوة الرئيس تقاس من خلال تحدياته، والتحديات اللى بيواجها الرئيس السيسى أقوى تحديات مرت على مصر، ربنا يحميه ويحفظه".

وقالت ندى: "بما إن شعب مصر عظيم، فنحن نستحق رجل عظيم ورئيس حكيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى"، وقال بهيج: "على العهد معاك يا سيسى، هنشيل بلدنا على أكتافنا مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنسمح لحد يقدر يضيعها".

وقالت شيرين: "معاك على الحلوة والمرة وعلى العهد دايما، انت ربنا بعتك هدية لينا لإنقاذ مصر من الخراب ومن الخونة، ولن أنسى ما فعلته مع جيشنا العظيم للحفاظ على شعب مصر، فى وقت دول وقعت وشعوبها اتشردت ونساءهم اغتصبت واتباعوا سبايا، وأنت حافظت على أرضنا وأعراضنا، واللى ينسى ده قليل أصل".

وقال محمد عبد الله: "ريسنا ملاح ومعدينا.. عامل وفلاح من أهالينا، ومنا فينا الموج والمركب والصحبة والريس والزينة"، وقال محمد إبراهيم: "اللى ربنا يحبه بيحبب فيه شعبه، والشعب كله بيحب الريس وهيفضل معاه".







































