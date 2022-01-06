اليوم السابع
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زيارة السفير الألمانى وزوجته لكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادى.. فيديو

الخميس، 06 يناير 2022 03:14 م
زيارة السفير الألمانى وزوجته لكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادى.. فيديو ممكن ناخد صورة من الفيديو
كتبت: هناء أبو العز

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بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قام السفير الألمانى وزوجته بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالمعادى والتى تعتبر شاهدة على رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.
 
ويوجد داخل الكنيسة، سلالم أثرية نزلت عليها العائلة المقدسة عن طريق مركب بالنيل متجهة إلى صعيد مصر.
 
وأعرب السفير فرانك هارتمان عن سعادته وقال فى تهنئته: إن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر هى قصة معروفة للجميع بما فى ذلك ألمانيا، إنها قصة الميلاد، وهى قصة تحمل رسالة عن هؤلاء الذين يفرون باحثين عن الرحمة والإنسانية، طالبين الدعم هذا الأمر يمس الإنسانية كلها، ورسالة إلى كل المجتمعات الدينية عبر الحدود.
 

ألمانيا

كنيسة العذراء

سلالم أثرية

رحلة العائلة المقدسة

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