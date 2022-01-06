وأفاد المركز الروسى لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد -في بيان اليوم الخميس- بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرًا إلى تسجيل 802 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 313 ألفًا و817 شخصًا.

وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد أن العاصمة الروسية سجلت 2357 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 1286 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 742 إصابة خلال الـ الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ولفت البيان إلى أن 22 ألفًا و949 شخصًا تعافوا من الفيروس التاجي "كوفيد ـ 19" وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتعافين في روسيا 9 ملايين و623 ألفًا و677 شخصًا.

