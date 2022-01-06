اليوم السابع
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خلل فنى يرغم طائرة إيرانية على الهبوط فى الشارع.. وفزع بين الركاب.. فيديو

الخميس، 06 يناير 2022 04:44 م
خلل فنى يرغم طائرة إيرانية على الهبوط فى الشارع.. وفزع بين الركاب.. فيديو هبوط الطائرة اضطراريا
كتب محمد جمال

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تعرضت طائرة ركاب مدنية إيرانية لعطل طارئ ، ما أرغمها علي الهبوط في أحد شوارع مدينة أصفهان الإيرانية ، وسط حالة من الذهول بين المارة والفزع بين ركاب تلك الرحلة الداخلية.
 
وقال مسئول بهيئة الطيران المدني الإيرانية في تصريحات لوكالة أنباء "إيرنا" إن الطائرة تابعة لشركة كاسبين، وكانت قد أقلعت من مدينة مشهد شمال شرق البلاد، باتجاه أصفهان، واضطرت إلى الهبوط خارج مطار أصفهان، بسبب الخلل الفني الذي أصابها، مشيراً إلى أن الهبوط أسفر عن إصابة راكب واحد من أصل 119 شخصاً كانوا علي متن تلك الطائرة.

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