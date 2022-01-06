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خطوات حصول عمال المقاولات على خدمات التأمين الصحى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 06 يناير 2022 10:55 ص
خطوات حصول عمال المقاولات على خدمات التأمين الصحى.. اعرف التفاصيل التأمين الصحى
كتب: مدحت وهبة

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أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية حصول عمال المقاولات على خدمات التامين الصحى فى نفاذ محددة

- يتوجه المؤمن عليه لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التأمينات والتأمين الصحى

 

- ثم التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي بالمدينة أو المحافظة التابع لها محل سكنه.

 

- يستلم بطاقة التأمين الصحي  باشتراك شهري يبلغ 154 جنيها من فرع التامين الصحى

 

- قيمة الاشتراك يتضمن اشتراكات التأمينات، وقدرها 140 جنيها، واشتراكات التأمين الصحي تبلغ 14 جنيها.


التأمينات

خدمات التامينات الصحى لعمال المقاولات

عمال المقاولات

التامين الصحى لعمال المقاولات

اليوم السابع بلس

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