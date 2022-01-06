حياة كريمة بالمنيا.. الانتهاء من أعمال شبكة الانحدار للصرف الصحى بقرية الشيخ تمى

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن الانتهاء من أعمال شبكة انحدار الصرف الصحي بقرية الشيخ تمي التابعة لمركز أبوقرقاص، موجها شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات بإعداد المقايسات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، والجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و 757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف تطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى ان الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات: "مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الصحة – توصيل الغاز الطبيعي – المجمعات الزراعية"، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها. ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.