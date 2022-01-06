"حمدى" شاب بالمنيا حفظ القرآن فى عمر مُبكر ووهبه الله صوتا جميلا فى التلاوة

المنيا -حسن عبد الغفار

حمدى حسن شاب من مركز أبو قرقاص، وهبه الله حلاوة فى الصوت، حفظ القرآن الكريم فى سن صغيرة وتفوق فيه، حتى أصبح مدرسا فى مدرسة القرآن الكريم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.



ويقول حمدى حفظت القرآن الكريم فى سن 13 سنة، وكنت عندما أقرأ أجد الجميع ينصت إلى قراءتى حتى أن الجميع كان يقدمنى للصلاة بهم فى المسجد، من هنا علمت أن لدى صوتا جميلا كما أخبرنى أصدقائى.



وأضاف: كنت أسمع الكثير من القراء الكبار مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوى ومشارى بن راشد والشيخ العفاسى، لكن الجميع أكد لى أن صوتى يشبه صوت الشيخ مشارى، ولذلك بدأت أسمعه وأتقن التلاوة بصوته.



وأتمنى أن التحق بإذاعة القرآن الكريم، وأكون واحدا من أبنائها، فهى حلم لكل الأصوات الجميلة فى تلاوة القرآن.