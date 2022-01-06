تفاصيل الحالة الصحية لـ45 شخصا أصيبوا بحادث انقلاب مينى باص فى السويس

السويس - السيد فلاح

ينشر "اليوم السابع" بالأسماء، تفاصيل الحالة الصحية لـ 45 شخصًا أصيبوا في حادث انقلاب "ميني باص" بمدخل طريق الجلالة من طريق "السويس- العين السخنة" بعد محطة بنزين وطنية أبو الدرج، ودفع مرفق إسعاف السويس بعشرين سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

وتلقي مدير أمن السويس إخطارًا من الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بانقلاب ميني باص رقم "ج ط ا 1854" بمدخل طريق الجلالة من طريق "السويس- العين السخنة" بعد محطة بنزين وطنية أبو الدرج، وأسفر الحادث عن إصابة 45 شخصًا، ودفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بعشرين سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي السويس العام لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات فى الجسم، واشتباه كسور.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم أمجد فتحي مصطفي، 54 عامًا من الغربية مصاب باشتباه كسر بالحوض وكسر بالقدم الأيمن، ومحمد عبد الباسط علي 32 عامًا من البحيرة مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعوض الله الصواف عبده 26 عامًا من الأقصر، مصاب باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف بالبطن، وعمر عبد الحكم محمد 31 عامًا من المنيا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وسيد صلاح عبد اللطيف 40 عامًا من المنيا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وأحمد علام علي 40 عامًا من الشرقية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمود حسني سليمان 28عامًا من قنا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وعمرو كمال محمد 34عامًا من بنها، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ومحمد صبحي عبد الغفار 26عامًا من البحيرة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ومحمود عبد العال جادالله 36 عامًا من قنا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وجروح وسحجات.

كما أصيب خالد محمود علي 23 عامًا من المنيا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وأحمد عزت فتحي 29 عامًا من كفر الشيخ، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وفريد عبد الله محمود 35 عامًا، من الجيزة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، والسيد محمد محمد إبراهيم 57 عامًا من الإسكندرية، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ونادر سعيد السيد 43 عامًا من كفر الشيخ، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وبدر محمد بدري 41 عامًا من المنيا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ومحمد عاطف محمود 39 عامًا، من قليوبية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالحوض، وطارق محمد خليل 41 عامًا، من المنيا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الايمن وجروح وسحجات، ومحمد عبده أحمد 18 عامًا من الأقصر، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وجروح وسحجات، ومحمد رضوان عبد المطلب 46 عامًا من القاهرة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وجروح وسحجات، ومحمود عزمي محمد 32 عامًا من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وسحجات.

كما أصيب سعد على سعد عمارة 23 عامًا من كفر الشيخ مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وأحمد خلف أحمد 35 عامًا من المنيا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وحسن عصفور حسن 24 عامًا من المنيا، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأحمد محمد عبد الله 19 عامًا من الشرقية، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ومحمد طه عبد الباري 34 عامًا من المنيا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، ومحمد قاسم محمد 23 عامًا من قنا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وحسام حسن محمد 19 عامًا من الأقصر، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وناصر محمد عبد الموجود 22 عامًا من الشرقية، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وياسر محمود محمد 45 عامًا من قنا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ونور عبدالرحمن رمضان 22 عامًا من المحلة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وسيد مسعد محمد 32 عامًاا من البحيرة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبدالرحمن عمر عبد الرحمن 19 عامًا من الشرقية، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وخميس الشاذلي فؤاد 25 عامًا من الشرقية، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ومحمد يوسف أحمد 24 عامًا من الأقصر، مصاب جروح وكدمات وسحجات.

كما أصيب أحمد ممدوح حامد 24 عامًا من البحيرة، مصاب جروح وكدمات وسحجات، وجودة علي جودة 20 عامًا من الشرقية، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وتامر زكريا السيد 35 عامًا من المنيا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وعمار ناظم محمد 34 عامًا من كفر الشيخ، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ومحمد رجب دسوقي 18 عامًا من البحيرة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، وعمر محمد حامد 25 عامًا البحيرة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ورمضان محمدج أحمد 26 عامًا من القاهرة، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ومصطفي الشحات مصطفي 28 عامًا من قنا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسن محمد حسين 42 عامًا من المنيا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات، ومحمد خيشة بدر 39 عامًا من المنيا، مصاب بجروح وكدمات وسحجات.