اليوم السابع
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تجديد حبس "فرارجى" لتعديه بالضرب على قهوجى بشبرا الخيمة 15 يوما

الخميس، 06 يناير 2022 11:55 ص
تجديد حبس "فرارجى" لتعديه بالضرب على قهوجى بشبرا الخيمة 15 يوما محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حبس "محمد أ ع"، وشهرته "بلية"، 25 سنة، عامل بمحل لبيع الدواجن، 15 يوما على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل قهوجي لخلافات مالية بينهما بسلاح ناري.

وكانت قد شهدت منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة قهوجى بشظايا خرطوش في البطن، خلال مشاجرة مع عامل بمحل لبيع الدواجن، لوجود خلافات مالية بينهما، وجرى نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المتهم، وتم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى الدمرداش يفيد استقبال شخص مصاب بشظايا خرطوش بالبطن وتم حجزه للعلاج.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص وسؤال الشهود، تبين إصابة "أحمد ا ش"، 23 سنة، قهوجى، مقيم مسطرد دائرة القسم، بشظايا خرطوش بالبطن، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.

وبسؤال المصاب اتهم "محمد أ ع"، وشهرته "بلية"، 25 سنة، عامل بمحل لبيع الدواجن، ومقيم دائرة القسم، بإحداث إصابته بسلاح نارى "فرد خرطوش"، إثر حدوث مشادة كلامية حال تقابلهما أمام سكن المتهم بسبب خلافات مالية، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى وأحدث إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

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