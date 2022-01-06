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بقايا حادث الأوسطى.. هنا مات مواطن وأصيب آخرون بـ"عجلات الاستهتار"

الخميس، 06 يناير 2022 11:17 ص
بقايا حادث الأوسطى.. هنا مات مواطن وأصيب آخرون بـ"عجلات الاستهتار" حادث تصادم الأوسطى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قدم اليوم السابع بثا جديدا رصد فيه موقع حادث الطريق الأوسطي بعد مرور نحو 18 ساعة على الحادث الذي أودى بحياة مواطن وأصيب خلاله 8 آخرين.
 
وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث مرورى بالطريق الدائرى الأوسطى.
 
وذكرت النيابة العامة، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنها أُخطرت ظهيرةَ الأربعاء الموافق الخامس من شهر يناير الجاري بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان- باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به، حيث اندفعت السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين، وأنه قد تم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
وانتقلت النيابة لموقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه، وقررت النيابة العامة ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها، وعرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 
وتشير النيابة العامة إلى تكرار وقوع الحوادث المرورية بمحل الواقعة من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث، ولذلك تناشد النيابة العامة المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات. ومع ذلك تؤكد النيابة العامة استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ سيره بهذا المنحنى، ومدى تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.

الدائرى الاوسطى

حادث مرورى

الطرق السريعة

اخبار الحوادث

امن القاهرة

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