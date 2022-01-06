اليوم السابع
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بث مباشر.. الشوارع رايقة.. انسياب مرورى فى جميع محاور القاهرة الكبرى

الخميس، 06 يناير 2022 11:21 ص
بث مباشر.. الشوارع رايقة.. انسياب مرورى فى جميع محاور القاهرة الكبرى سيولة مرورية
كتب أحمد عبد الهادى - تصوير خالد كامل

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قدم اليوم السابع بثا جديدا شرح فيه حالة المرور،حيث شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، انتظام حركة المرور، وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.
 
وظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
وانسابت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
 
الإجازات الرسمية تقهر التكدس
الإجازات الرسمية تقهر التكدس

انتظام حركة السيارات
انتظام حركة السيارات

انتظام حركة المرور
انتظام حركة المرور

حركة المرور
حركة المرور

حركة المواطنين بيسر
حركة المواطنين بيسر

حركة المواطنين فى شوارع القاهرة
حركة المواطنين فى شوارع القاهرة

حركة انسيابية للشوارع فى الجيزة
حركة انسيابية للشوارع فى الجيزة

حركة انسيابية للشوارع
حركة انسيابية للشوارع

سيولة بعد يوم زحام
سيولة بعد يوم زحام

سيولة فى شوارع مصر
سيولة فى شوارع مصر

سيولة مرورية على الكبارى
سيولة مرورية على الكبارى

سيولة مرورية على كبارى القاهرة
سيولة مرورية على كبارى القاهرة

سيولة مرورية فى الشوارع
سيولة مرورية فى الشوارع

سيولة مرورية فى شوارع الجيزة
سيولة مرورية فى شوارع الجيزة

سيولة مرورية فى شوارع القاهرة
سيولة مرورية فى شوارع القاهرة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شوارع القاهرة
شوارع القاهرة

شوارع هادئة
شوارع هادئة

شيولة مرورية فى شوارع الجيزة
شيولة مرورية فى شوارع الجيزة

كبارى القاهرة
كبارى القاهرة

 


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