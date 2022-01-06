باسل الحينى: دعم الخزانة العامة بـ4 مليارات جنيه وخطط لتطوير عقارات وسط البلد

كتب عبد الحليم سالم - تصوير سامى وهيب

كشف باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى الشركات التابعة للقابضة تمتلك عقارات فى مناطق متنوعة بجانب أكثر من 70‎%‎ من عقارات وسط البلد بالقاهرة الخديوية، لافتا إلى إن الدولة تقوم حاليا بتطويرها ونسعى لأن تكون القاهرة باريس الشرق وذلك تزامنا مع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية وتفعيل قانون الإيجارات سيتم الاستفادة بشكل أمثل من العقارات ولا سيما أن قيمة الايجارات حاليا زهيدة للغاية وبالتالى يمكن استغلال العقارات فى مختلف الأنشطة حسب حالتها.

وحول التعامل مع جائحة كورونا، قال باسل الحينى" لـ"اليوم السابع"، إننا تعاملنا مع جائحة كورونا وفق استراتيجية محددة، نجحنا فى عبور الأزمة من خلال عملنا ككيان واحد عكس السابق، كما واصلنا خططنا فى مصر، وأوقفنا التوسع خارج مصر مؤقتا"، لافتا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس السيسى كان داعما للاقتصاد ولنا كشركات بشكل كبير لتجاوز الأزمة.

أضاف إننا استفدنا أيضا من المشروعات العملاقة من خلال التأمين والمشاركة فى الاستثمارات التى نمت بفضل البنية التحتية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف، لافتا إن المجموعة تشارك فيها من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الزراعى فى وثيقة معاشك بإيدك.

أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بأن تحقق شركات قطاع الأعمال العام قفزات وطفرات، ونحن بالفعل نحقق ذلك ولأول مرة هذا العام حقق نمو شركاتنا كقطاع حكومى معدلات أعلى من القطاع الخاص، حيث حققنا 20‎%‎ نموا للشركتين والسوق حقق 12‎%‎ ، ايضا نتوسع ونسعى ايضا التفاوض للاستحواذ على شركة تامين طبى قائمة، وايضا شركة فى مجال التاجير التمويلي والتخصيم ايضا وقدمنا علي رخصة للتاجير التمويلى والتخصيم رخصة جديدة ، وقدمنا على شركة تامين طبى نامل الموافقة عليها، بجانب التوسعات الأخرى، حيث نسعى لشركة تمويل استهلاكي وشركة تمويل متناهى الصغر.

أشار باسل الحينى، إن المجموعة راعيا تأمينيا لمشروع جسور، ونسعى أيضا لاطلاق مبادرة لعمل تغطية تأمينية على مدفوعات المصدرين والمستورين من أفريقيا لتشجيع الصادرات وتحفيز الأفراد والشركات بالتنسيق مع عدد من البنوك، بما يساهم فى تحقيق حلم ال 100 مليار دولار صادرات وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد باسل الحيني أنه رغم جائحة كورونا تعاظمت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية.

فلأول مرة منذ تأسيسها تجاوزت مساهمة المجموعة للخزانة العامة للدولة المصرية مبلغ 4 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات)، مذكراً أن الأرباح الموزعة للدولة كانت فى عام 2018 مبلغ 750 مليون جنيه، أما فى العام الجارى فنتوقع أن تتجاوز حصة الدولة فى أرباح "القابضة للتأمين" 2 مليار جنيه، مما يعد إنجازاً غير مسبوق فى تاريخ المجموعة، ويساهم فى دعم الاقتصاد الوطني بقوة.