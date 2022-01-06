اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليوم السابع: إشادات دولية بأوضاع الأقباط فى مصر

الخميس، 06 يناير 2022 07:26 م
اليوم السابع: إشادات دولية بأوضاع الأقباط فى مصر اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «على الأرض السلام وبالناس المسرة».. إشادات دولية بأوضاع الأقباط فى مصر.. الرئيس السيسى يعيد لُحمة النسيج الوطنى بالجمهورية الجديدة.. 8 زيارات لأول رئيس مصرى يشارك الأقباط مناسباتهم.. قانون بناء الكنائس أنهى مشاكل استمرت لعقود طويلة.. 5 رسالة مهمة أكدت على الوحدة الوطنية خلال 7 سنوات أبرزها "البلد دى بلادنا كلنا وماحدش ليه زيادة أو نقص".

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

 

ـ «على الأرض السلام وبالناس المسرة».. إشادات دولية بأوضاع الأقباط فى مصر.. الرئيس السيسى يعيد لُحمة النسيج الوطنى بالجمهورية الجديدة.. 8 زيارات لأول رئيس مصرى يشارك الأقباط مناسباتهم.. قانون بناء الكنائس أنهى مشاكل استمرت لعقود طويلة.. 5 رسالة مهمة أكدت على الوحدة الوطنية خلال 7 سنوات أبرزها "البلد دى بلادنا كلنا وماحدش ليه زيادة أو نقص"

ـ «الشكاوى الحكومية» تتلقى 93 ألف شكوى خلال ديسمبر.. التفاعل مع 58 % عبر الخط الساخن.. وتوجيه 68 ألفا منها لجهات الاختصاص.. 13845 استغاثة فى مجال الصحة.. و330 طلبا لبعض المواطنين ببعض القرى والتجمعات الأكثر احتياجا لترميم منازلهم الآيلة للسقوط

 

ـ منتدى شباب العالم.. منصة حوار عالمية على أرض السلام.. يمثل واحدة من واجهات الرقى للدولة المصرية.. تجربة فريدة لـ«لم الشمل» ومواجهة التحديات وفرصة للإبداع.. شباب من جنسيات مختلفة يشيدون بالفكرة: تحية احترام لمصر ورئيسها لهذه المبادرة

ـ تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية ل «كروت ميزة» بنهاية يناير 2022.. «المالية»: الانتهاء من إصدار 4.3 مليون بطاقة.. وإتاحة 30% من راتب الموظف مقدما ببطاقات المرتبات «ميزة» لاستخدامها فى المشتريات

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اليوم السابع

الأقباط

السيسى

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