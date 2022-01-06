اليوم السابع: إشادات دولية بأوضاع الأقباط فى مصر

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «على الأرض السلام وبالناس المسرة».. إشادات دولية بأوضاع الأقباط فى مصر.. الرئيس السيسى يعيد لُحمة النسيج الوطنى بالجمهورية الجديدة.. 8 زيارات لأول رئيس مصرى يشارك الأقباط مناسباتهم.. قانون بناء الكنائس أنهى مشاكل استمرت لعقود طويلة.. 5 رسالة مهمة أكدت على الوحدة الوطنية خلال 7 سنوات أبرزها "البلد دى بلادنا كلنا وماحدش ليه زيادة أو نقص".



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