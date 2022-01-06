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اليوم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

الخميس، 06 يناير 2022 05:30 ص
اليوم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس 6 يناير 2022 إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدلا من غدا الجمعة 7 يناير 2022، بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.
 
وأكد الوزير أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بـ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.
 
وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بأن يكون اليوم الخميس، الموافق 7 يناير 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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اليوم السابع بلس

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