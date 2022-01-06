اليابان وأستراليا بصدد التوقيع على معاهدة تعاون دفاعى وأمنى "تاريخية"

طوكيو أ ش أ

ذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن أستراليا واليابان ستوقعان معاهدة "تاريخية" من شأنها تعزيز التعاون الدفاعى والأمنى خلال قمة افتراضية بين البلدين اليوم الخميس، فى خطوة قد تزيد من تأجيج التوترات مع الصين .

وقالت الصحيفة إن الاتفاقية هى الأولى من نوعها بالنسبة لليابان بخلاف الولايات المتحدة وتمثل خطوة أقرب فى علاقة يشار إليها غالبا باسم "شبه تحالف" بين البلدين.

وكتب رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون فى بيان أرسله عبر البريد الإلكترونى أن توقيع اتفاقية الوصول المتبادل سوف يدعم مشاركة عملية أكبر وأكثر تعقيدا بين قوات الدفاع الأسترالية وقوات الدفاع الذاتى اليابانية.

وأضاف أن الاتفاقية ستوفر إطارا واضحا لتعزيز العمل المشترك والتعاون .

وأكد موريسون أن "هذه المعاهدة ستكون بمثابة بيان لالتزام بلدينا بالعمل معا فى مواجهة التحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التى نواجهها والمساهمة فى أمن واستقرار المحيطين الهندى والهادئ " .