النصب بالصداقات العشوائية.. جرائم ترتكب بطلب صداقة

كتبت أمنية الموجي

"الفيس بوك".. الوسيلة الحديثة التي اتخذها كثير من الخارجين عن القانون لارتكاب جرائم الاحتيال والنصب علي المواطنين، فأصبح موقع التواصل الاجتماعي طريقة لاستغلال المواطنين والاستيلاء علي أموالهم عبر الإنترنت.

وحذرت وزارة الداخلية من الصفحات الوهمية التي ترسل طلبات صداقة عشوائية عبر "فيسبوك"، ويتواصلون مع المواطنين زاعمين أنهم رجال أعمال ولديهم أموالًا يريدون استثمارها في مصر أو خلافه من طرق النصب المتعددة، فيستغل الخارجون عن القانون هذا الفضاء الالكتروني الواسع لممارسة جرائمهم، مستغلين عدم المعرفة الكافية للبعض بأمور السوشيال ميديا.

وفي السياق ألقت الجهات الأمنية المختصة، القبض على سيدة أجنبية الجنسية لاتهامها بالنصب على المواطنين .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة " تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين.

وتبين من التحريات أن المتهمة متهمة بالاستيلاء على أموالهم ، وذلك عن طريق قيامها بإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تلك الصفحات فى عمليات احتيالية ممنهجة ، بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأنها تملك ثروات مالية طائلة ترغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية .

وحتى تتمكن من إقناع ضحاياها تقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبير من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن التى تتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد .

وعقب ذلك تقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلة صفة مندوب شركة الشحن المشار إليها ، مدعيةً أن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة ، وتطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركى – شحن – رسوم إدارية" فى أحد الحسابات البنكية التى تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض.

أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبحوزتها مبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامى – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى .

كما أمكن الاستدلال على عدد (3) من المجنى عليهم ، وبإستدعاء أحدهم وسؤاله قرر قيام المتهمة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى وشروعها فى الإستيلاء منه على مبلغ مالى آخر بذات الأسلوب الإجرامي .

واعترفت بممارسة نشاطها الإجرامى ، وقيامها بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلاد ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل أعد سابقًا قطاع العلاقات العامة والإعلام فيديو يرصد جهود الوزارة في ضبط 3 تشكيلات عصابية من مصريين وأجانب تخصصوا فيالنصب على المواطنين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحات اليكترونية احتيالية مزيفة أنشأوها وأرسلوا من خلالها طلبات صداقة بطريق عشوائية للمواطنين .

ويقوم أفراد تلك التشكيلات العصابية بالنصب على أصحاب تلك الحسابات بإيهامهم باستثمار مبالغ مالية كبيرة داخل البلاد ولتحقيق ذلك تحصلوا منهم على مبالغ مالية كمصروفات شحن وتخليص جمركي لإرسال تلك المبالغ ثم يقوموا بالاستيلاء عليها.ويقوم أفراد تلك التشكلات بإرسال رسائل نصية تفيد عثورهم على عملات ذهبية والحاجة إلى مبالغ مالية لاستخراجها من المقابر الأثرية، كما يقوموا بالاستيلاء على أرقام بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني الخاصة بعملاء البنوك وسحب مبالغ مالية منها.