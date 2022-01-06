اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 09:00 م
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العثور على طالب مشنوقا داخل منزله بالغربية

الخميس، 06 يناير 2022 08:00 م
العثور على طالب مشنوقا داخل منزله بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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عثرت أسرة طالب في العقد الثاني من العمر مشنوقا داخل منزله بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين العثور على جثة"م.ع"15  سنة مشنوقا داخل منزله، وبسؤال والديه قررا أنهما كانا خارج المنزل وعندما عادوا اكتشفوا الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


مدير أمن الغربية

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العثور على جثة طالب مشنوق

قرية كفر العرب بالغربية

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