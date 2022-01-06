العثور على طالب مشنوقا داخل منزله بالغربية

الغربية مصطفى عادل

عثرت أسرة طالب في العقد الثاني من العمر مشنوقا داخل منزله بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين العثور على جثة"م.ع"15 سنة مشنوقا داخل منزله، وبسؤال والديه قررا أنهما كانا خارج المنزل وعندما عادوا اكتشفوا الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.