بكين (أ ش أ)

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين ضرورة أن يحرص جميع الأطراف على السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية، لأنهما لم يأتيا بسهولة.

وأدلى وانج بهذه التصريحات، وفق ما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي يومي ردا على سؤال ذي صلة.

وذكر وانج أنه "في ظل الظروف الحالية، من الضروري لجميع الأطراف المعنية أن تأخذ في اعتبارها الوضع الكلي، وأن تكون حذرة في أقوالها وأفعالها". ودعا وانج جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتجاه الصحيح المتمثل في الحوار والتشاور، من أجل دفع التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية بشكل مشترك.

يذكر أن وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، حثت كوريا الشمالية على الاستجابة لدعوات الحوار بعد أن أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستى باتجاه البحر الشرقي، فى أحدث استعراض للقوة.

وقالت وزارة الوحدة - فى بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية - : "سنبقى الوضع المحيط بشبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة المستقرة بينما نواصل الجهود لتحسين العلاقات بين الكوريتين إلى مستوى لا رجوع فيه من خلال استئناف الحوار والتعاون"، مضيفة : "نحث كوريا الشمالية على الرد بصدق على جهودنا لتحقيق السلام والتعاون من خلال الحوار".

وأطلقت كوريا الشمالية، صاروخًا أمس من مقاطعة جاجانج فى شمال كوريا الشمالية، حيث زعمت أنها أطلقت صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت فى سبتمبر من العام الماضي، وفقًا للجيش الكورى الجنوبي.