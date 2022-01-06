وأدلى وانج بهذه التصريحات، وفق ما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي يومي ردا على سؤال ذي صلة.
وذكر وانج أنه "في ظل الظروف الحالية، من الضروري لجميع الأطراف المعنية أن تأخذ في اعتبارها الوضع الكلي، وأن تكون حذرة في أقوالها وأفعالها".

ودعا وانج جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتجاه الصحيح المتمثل في الحوار والتشاور، من أجل دفع التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية بشكل مشترك.