الرئيس السيسى: ربنا يعينى أن أكون خادم أمين شريف للبلد

كتب أحمد عرفة

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحاضرين بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلا: أنا طولت كدة ، موجها كلامه للمصريين قائلا: بقول الكلام ده لأن في الأيام الجميلة ده والله بنحبكم .

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: ربنا يعينى أن أكون خادم أمين شريف للبلد ده وليكم ربنا يعينا على كدة .

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ، وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

ورفعت إحدى الحاضرات لقداس عيد الميلاد المجيد، الذى تقيمه الكنيسة الأرثوذكسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتة مكتوب عليها "السيسى رئيسى".