التعليم توجه المدارس بوقف البرامج التدريبية خلال امتحانات المدارس الفنية

محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الثانوية الفنية وقف إقامة أي برامج تدريبية أو فعاليات تقتضي حضور الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أثناء فترة امتحانات النقل العملية والنظرية المقرر انطلاقها يناير الجارى، وحتى نهاية الامتحانات، على أن يتم استئناف هذه التدريبات بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحقيق طفرة فى إصلاح وتطوير مناهج التعليم الفنى، وأن الوزارة تسعى للانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024، موضحة أن الوزارة بدأت منذ عام 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وبنية تحتية متطورة، لإحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني من خلال تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات.



وأوضحت الوزارة أن تطوير المناهج يتم عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أصحاب الأعمال حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل.