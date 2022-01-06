ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من 30٪ يثير مخاوف الأوروبين

كتبت: هناء أبو العز

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 30٪ مما زاد من المخاوف المتزايدة بشأن تكلفة تدفئة المنزل ، حيث استمرت الإمدادات التي تأتي عادةً إلى أوروبا من سيبيريا في التدفق شرقاً لليوم الخامس عشر على التوالي.

وأظهرت البيانات من نقطة قياس مالنو على الحدود الألمانية البولندية ، أن تدفق الغاز باتجاه الشرق قد ازداد ، حيث وصلت الأحجام إلى ما يقرب من 9.9 مليون كيلوواط / ساعة في الساعة (kWh / h) ، ارتفاعًا من 5.8m سابقًا.

وأظهرت البيانات أن الأحجام المتجهة شرقًا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا وصلت إلى ما يقرب من 9.9 مليون كيلوواط / ساعة عند نقطة قياس مالنو على الحدود الألمانية البولندية صباح يوم الثلاثاء ، بارتفاع من 5.8 مليون سابقًا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن ألمانيا تعيد بيع الغاز الروسي إلى بولندا وأوكرانيا بدلاً من تخفيف ضغوط الأسعار ، وألقى باللوم على مستوردي الغاز الألمان في عكس التدفقات وارتفاع الأسعار، ورفضت الحكومة الألمانية التعليق على تصريحات بوتين.

وارتفع عقد الغاز القياسي الهولندي للشهر الأمامي بنسبة 32٪ إلى 95.20 يورو (79.40 جنيهًا إسترلينيًا) للميجاواط في الساعة بحلول منتصف فترة ما بعد ظهر يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع عقد اليوم التالي بمقدار 29 يورو عند 95.50 يورو في الساعة.

وارتفع معيار الغاز الطبيعي بالجملة في المملكة المتحدة ، نقطة التوازن الوطنية ، بنسبة 38٪ عند 236p في الحرارة.

كانت أوروبا في قلب أزمة الطاقة منذ العام الماضي ، عندما أدى رفع قيود Covid-19 إلى زيادة الطلب على المخزونات المستنفدة من الغاز الطبيعي.

كما تضاعفت الأسعار المعيارية أكثر من خمس مرات منذ يناير 2021 ، مما أدى إلى الضغط على المستهلكين والشركات وتهديد الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.

كانت الولايات المتحدة قد حثت أوبك وحلفائها ، بقيادة روسيا، على زيادة الإنتاج للمساعدة في كبح الأسعار حتى لا تثبط الطلب الناشئ على الوقود وتبطئ هذا التعافي.

بينما اختارت الدول المنتجة للنفط زيادة أبطأ مما دعت إليه الولايات المتحدة ، فإن أي ارتفاع في حجم النفط الخام الذي تضخه يشير إلى الثقة في أن Omicron لا يتسبب في انخفاض الطلب على الوقود.

وقالت أوبك في تقرير فني إن البديل سيكون "معتدلا وقصير الأجل" وإنه متفائل بشأن الآفاق الاقتصادية.